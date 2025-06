SEP appoggia Enate con un importante investimento mentre il mercato dell'orchestrazione dei processi è in forte aumento

GLASGOW, Scozia: Enate, azienda di software con sede nel Regno Unito, fornitrice di una soluzione di intelligenza artificiale e orchestrazione dei processi leader sul mercato utilizzata dai fornitori di servizi a livello mondiale, compresi IHG, TMF e EY, si è assicurata un notevole investimento da parte di Scottish Equity Partners (SEP). SEP è una società europea di growth equity, specializzata in società di software aziendale e tecnologia.

Con questo investimento, Enate raddoppierà le attività di ricerca e sviluppo in ambito di intelligenza artificiale e orchestrazione, continuando a scalare le operazioni dei clienti in tutta Europa, in Nord America e nell'Asia Pacifico. Mentre continua la rapida crescita della domanda di software di orchestrazione dei processi da parte del mercato, negli ultimi tre anni Enate ha raggiunto una crescita del 30% su base annua.

Fonte: Business Wire

