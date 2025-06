KnowBe4 collabora con Microsoft per rafforzare la sicurezza della posta elettronica attraverso l'integrazione strategica

KnowBe4 Defend si integra con la funzionalità di quarantena di Microsoft Defender for Office 365 per aiutare le aziende a creare una strategia di difesa integrata

TAMPA BAY, Fla.: KnowBe4, una piattaforma di cybersecurity di fama mondiale che affronta in modo completo la gestione del rischio umano, oggi ha annunciato un'integrazione strategica con Microsoft per rafforzare la sicurezza della posta elettronica. Come prima iniziativa nell'ecosistema di fornitori ICES (Integrated Cloud Email Security) di Microsoft, questa integrazione stabilisce un precedente per come i principali fornitori di sicurezza possano collaborare per fornire una migliore protezione per i clienti reciproci.

Creata specificamente per completare la sicurezza dell'email esistente di Microsoft 365, KnowBe4 Defend aggiunge approcci di IA agentica alle capacità all'avanguardia di rilevamento delle minacce in entrata che completano e potenziano le protezioni native di Microsoft.

Fonte: Business Wire

