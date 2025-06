Andersen Consulting potenzia le capacità di trasformazione aziendale aggiungendo The Clearing

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza ulteriormente la sua piattaforma aggiungendo la società collaboratrice The Clearing, un’impresa di consulenza gestionale specializzata nella trasformazione aziendale e nello sviluppo di capacità di leadership.

Fondata nel 2009, The Clearing offre consulenza ai clienti su problemi complessi allineando leadership, strategia, cultura e operazioni. Collabora con agenzie federali, aziende e organizzazioni non profit per promuovere cambiamenti misurabili in relazione a una varietà di stakeholder a servizio della visione e della strategia di un leader. Grazie alla profonda esperienza acquisita in molteplici settori – sicurezza nazionale, sanitario e servizi finanziari – il mix unico di persone di talento presso The Clearing che vantano competenze nello sviluppo aziendale, nell’analisi dei dati e nella consulenza visiva guida la trasformazione aziendale alla scala necessaria, cooperando con clienti ed esperti funzionali per far sì che i consigli si traducano in attuazione.

“Conseguiamo risultati trasformativi allineati non solo con gli obiettivi strategici ma anche con i sistemi umani che ne sono alla base”, spiega Tara Carcillo, amministratrice delegata The Clearing. “La presenza globale e la profondità operativa di Andersen Consulting completano perfettamente le modalità di lavoro all’unisono del nostro management, la nostra cultura e nostri i punti di forza relativi alla strategia. Amplifichiamo la nostra capacità di servire aziende leader facendo fronte a complessità senza precedenti tramite la collaborazione”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen: “Ciò che rende molto interessante questa collaborazione è la sinergia fra le nostre imprese. The Clearing può decodificare le dimensioni umane e culturali della trasformazione mentre Andersen Consulting offre soluzioni all’avanguardia su una piattaforma globale. Insieme possiamo proporre ai clienti un percorso olistico ed efficace verso una trasformazione aziendale sostenibile”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia aziendale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni fiscali, legali, riguardanti valutazioni e di mobilità globale tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le sue imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita