Expensify espande il supporto globale per carte aziendali, lingue, fatturazione e rimborsi

La superapp finanziaria ora supporta carte aziendali emesse da altre migliaia di banche di tutto il mondo, insieme a vari altri importanti aggiornamenti internazionali

PORTLAND, Oregon: Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), impresa che offre la superapp di gestione finanziaria creata per carte aziendali, di viaggio e di spese, oggi ha annunciato una significativa espansione del supporto internazionale nell’ambito della sua piattaforma. Il lancio prevede il supporto per l’importazione di carte aziendali emesse da oltre 10.000 ulteriori banche di tutto il mondo, funzionalità multilingue, fatturazione in euro, rimborsi internazionali in New Expensify e accesso beta alla carta Expensify nel Regno Unito, nell’Unione Europea e tra poco nel Canada.

Questi aggiornamenti segnano una pietra miliare nella strategia globale di Expensify, consentendo ad aziende di tutto il mondo di gestire le spese e le carte con maggiore rapidità e meno problemi che mai – il tutto in una singola piattaforma.

“Ora le aziende, ovunque operino, possono gestire spese, carte, rimborsi e altro ancora – interamente nel contesto di Expensify”, spiega David Barrett, fondatore e amministratore delegato Expensify.

Punti salienti dell’espansione internazionale appena annunciata:

Supporto ampliato per carte aziendali che integra oltre 10.000 nuove banche in tutto il mondo per operazioni di importo e riconciliazione senza problemi

che integra oltre 10.000 nuove banche in tutto il mondo per operazioni di importo e riconciliazione senza problemi Localizzazione che va oltre il solo inglese e spagnolo in New Expensify, supportando altre 10 lingue fra cui francese, tedesco, italiano e giapponese

che va oltre il solo inglese e spagnolo in New Expensify, supportando altre 10 lingue fra cui francese, tedesco, italiano e giapponese Fatturazione in euro affinché i membri possano pagare gli abbonamenti Expensify in euro oltre che in USD, GBP, AUD e NZD

affinché i membri possano pagare gli abbonamenti Expensify in euro oltre che in USD, GBP, AUD e NZD Supporto per rimborsi globali che permette di effettuare prelievi da conti bancari aziendali in USD, CAD, GBP, EUR e AUD nonché depositi in conti in (quasi) ogni paese – direttamente in New Expensify

che permette di effettuare prelievi da conti bancari aziendali in USD, CAD, GBP, EUR e AUD nonché depositi in conti in (quasi) ogni paese – direttamente in New Expensify Carta Expensify versione beta ora attiva nel Regno Unito e nell’Unione Europea mentre è imminente il supporto per il Canada

“Questa è una grande giornata. Non si esagera affermando che tutto ciò che abbiamo fatto per vari anni ha preparato questo momento, in cui offriamo agli utenti il modo più rapido per gestire le spese, dovunque nel mondo”, aggiunge Barrett.

I membri possono scegliere di non utilizzare le versioni beta pertinenti contattando il responsabile del loro conto o inviando un’e-mail a concierge@expensify.com.

Informazioni su Expensify

Expensify aiuta 15 milioni di persone in tutto il mondo a tenere traccia delle spese, prenotare viaggi, rimborsare i dipendenti, gestire carte aziendali, inviare fatture e pagare conti – il tutto da uno stesso punto. Indipendentemente dall’attività che si svolge – libero professionista, titolare di una piccola impresa, responsabile di un team o controllo di attività finanziarie globali – Expensify può gestire i viaggi e le spese alla velocità di una chat.

Dichiarazioni previsionali

Determinate dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa costituiscono dichiarazioni previsionali, in base al significato attribuito a tale espressione nelle clausole di limitazione della responsabilità (“safe harbor”) della legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa non correlate a fatti storici devono essere considerate dichiarazioni previsionali comprese, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti il lancio, il successo e i vantaggi previsti delle attività di espansione globale di Expensify. Queste dichiarazioni previsionali sono basate sulle attuali aspettative della dirigenza. Queste dichiarazioni non costituiscono promesse né garanzie ma implicano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati, la performance o i traguardi effettivi conseguiti da Expensify siano differenti in misura sostanziale da eventuali risultati, performance o traguardi espressi o implicati dalle dichiarazioni previsionali, compresi i rischi discussi nei moduli presentati da Expensify alla SEC, inclusa la relazione annuale Expensify presentata tramite il modulo 10-K e le successive relazioni trimestrali presentate tramite il modulo 10-Q. Expensify non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale in seguito a eventi futuri, nuove informazioni o altro tranne che come imposto dalle norme di legge.

Fonte: Business Wire

