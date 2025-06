VeriSilicon amplia il portafoglio DSP con ZSP5000, la serie di base per computer vision testata al silicio per la Edge Intelligence

Un'architettura altamente scalabile ottimizzata per carichi di lavoro di computer vision e immagini con set di istruzioni estensibile

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha presentato gli IP della serie ZSP5000 Digital Signal Processing (DSP), basati sulla sua architettura DSP di quinta generazione testata al silicio. Questa linea di prodotti adotta un modello altamente scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, ed è stata ampiamente ottimizzata per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, come l'intelligenza artificiale integrata e la computer vision. Abbinata alla natura configurabile dell'architettura, questa serie di IP è in grado di fornire soluzioni eccellenti con energia ed efficienza di calcolo per vari dispositivi edge.

Gli IP di serie ZSP5000 comprendono ZSP5000, ZSP5000UL, ZSP5000L e ZSP5000H, e offrono prestazioni di processo di vettori scalabili che vanno da 32 a 256 operazioni Multiply-Accumulate (MAC) da 8-bit per ciclo.

Fonte: Business Wire

