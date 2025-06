Gurobi annuncia il lancio di un nuovo assistente AI per fornire agli utenti di ottimizzazione supporto e risorse istantanei

Gurobot, la prima iniziativa nell’ambito del framework Gurobi Intelligence, offre supporto immediato, funzioni di risoluzione dei problemi e altro ancora.

BEAVERTON, Oregon: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, annuncia il lancio di Gurobot, un nuovo agente esperto basato sull’AI e integrato direttamente nel portale utenti Gurobi. Gurobot è la prima applicazione interfacciata con i clienti nell’ambito del più ampio framework Gurobi Intelligence, che mira a rendere l’ottimizzazione più accessibile, interattiva e innovativa tramite un’AI intuitiva e attendibile.

Dopo l’uscita lo scorso anno di una prima versione, Gurobot si è evoluto in un assistente esperto che offre istantaneamente assistenza per supporto agli utenti, risoluzione dei problemi, concessioni in licenza e altro ancora.

Per saperne di più riguardo Gurobot, visita https://www.gurobi.com/solutions/gurobot/.

Fonte: Business Wire

