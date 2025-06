Hytera riceve il premio "Best Use of Critical Communications in Transport" al 2025 ICCA con la soluzione MCX

BRUXELLES: Hytera, fornitore internazionale di spicco di tecnologie e soluzioni per le comunicazioni professionali, ha ricevuto il premio “Best Use of Critical Communications in Transport” (Migliore uso delle comunicazioni critiche nei trasporti) al 2025 International Critical Communications Awards (ICCA) (Premi internazionali per le comunicazioni critiche) svoltosi a Bruxelles il 17 giugno per il suo progetto “HK MTR Light Rail 2.0 with 5G MCX Radio System” (Metropolitana di Hong Kong 2.0 con sistema radio MCX 5G). Si tratta del quarto anno consecutivo di premiazione ICCA per le soluzioni MCX di Hytera dal 2022.

Hytera ha installato il sistema MCX 5G per la metropolitana di Hong Kong, integrando MCPTT, MCVideo e MCData sulla rete pubblica 5G. Con questa soluzione, si prevede di migliorare la sicurezza, l'intelligenza e l'efficienza operativa, supportando un trasporto pubblico più intelligente e sostenibile.

Fonte: Business Wire

