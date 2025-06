Il rapporto di NetApp evidenzia la forte concorrenza per la leadership globale nell'IA

Tra i CEO e i dirigenti informatici intervistati, più di quattro su cinque promuovono la crescita dell'IA per le proprie aziende

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture dati intelligenti, oggi ha pubblicato il suo nuovo rapporto, The AI Space Race, che esamina quali Paesi sono in testa alla forte concorrenza globale per diventare leader mondiale nell'innovazione dell'IA. Mentre alcuni Paesi sono più avanti di altri, questo sondaggio tra CEO e dirigenti del settore IT negli Stati Uniti, in Cina, nel Regno Unito e in India ha rivelato che ogni attore ha il potenziale di avere successo nella corsa mondiale per il primato nell'IA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita