G2 riconosce Regula come leader della verifica dell'identità con il 100% di soddisfazione dell'assistenza

RESTON, Va.: Regula, uno sviluppatore globale di dispositivi forensi e soluzioni di verifica dell'identità, è stato riconosciuto come Leader nel G2 Grid® Report for Identity Verification | Estate 2025. Inoltre, l'azienda si è classificata in cima alla categoria per la soddisfazione dell'assistenza, guadagnandosi un punteggio positivo al 100%, nel G2 Relationship Index for Identity Verification | Estate 2025. Entrambi i riconoscimenti si basano interamente sul feedback dei consumatori.

Il G2 Relationship Index and Grid ® Report valuta i fornitori di verifica dell'identità (IDV) sulla base di autentiche recensioni di utenti in varie dimensioni di soddisfazione del cliente e presenza sul mercato, compresa la qualità dell'assistenza ai prodotti, la facilità di interazioni commerciali, la fiducia, la probabilità di raccomandazioni, ecc.

Fonte: Business Wire

