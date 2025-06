Murata offre condensatori sempre più avanzati con la produzione di massa del primo MLCC al mondo da 10 µF e 50 V CC con dimensioni di 0,08 x 0,05 pollici per applicazioni automobilistiche

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha annunciato che il nuovo condensatore ceramico multistrato (MLCC) GCM21BE71H106KE02 è ora in fase di produzione di massa. Il dispositivo è il primo MLCC al mondo con dimensioni di 0,08 x 0,05 pollici (2,0 x 1,25 mm) a offrire una capacità di 10 µF con tensione nominale di 50 V CC ed è stato progettato specificamente per applicazioni nel settore automotive*. Questo prodotto all’avanguardia segna un progresso significativo nella realizzazione di MLCC, grazie a un package più compatto – 0805 pollici – che mantiene la capacità, la tensione nominale e l’affidabilità degli MLCC.

I progressi nelle tecnologie dei sistemi avanzati di assistenza al guidatore (ADAS) e della guida autonoma (AD) richiedono l’implementazione di un numero maggiore di circuiti integrati nei sistemi del veicolo.

Fonte: Business Wire

