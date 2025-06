I gruppi che rappresentano i pazienti, i professionisti sanitari e l'industria farmaceutica redigono un nuovo principio sull'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità

GINEVRA: Sei delle principali organizzazioni internazionali che rappresentano i pazienti, i medici, i farmacisti, gli infermieri, gli ospedali e l'industria farmaceutica hanno oggi adottato il primo principio etico comune nel settore della sanità sull'uso responsabile dei dati e della tecnologia sanitaria, compresa l'intelligenza artificiale.

Il nuovo principio si aggiunge all'International Consensus Framework for Ethical Collaboration (ICF) (Schema di consenso internazionale per la collaborazione etica), un accordo volontario incentrato su principi di lunga data che guida la collaborazione etica in questi importanti enti sanitari, collaborando per fornire ai pazienti un'assistenza sanitaria di alta qualità.

L'ICF è stato creato nel 2014 come piattaforma globale per garantire che i rapporti nell'ecosistema sanitario siano fondati su processi decisionali etici, trasparenti e responsabili.

Fonte: Business Wire

