CB Insights presenta la prima forza lavoro del settore basata sugli agenti AI per M&A, partnership, intelligence competitiva, deal sourcing e altro ancora

Degli agenti realizzati appositamente lavorano a ciclo continuo per fornire intelligence esterna in grado di trasformare il modo in cui le aziende prendono decisioni strategiche

NEW YORK: CB Insights, fornitore leader di intelligence predittiva sui mercati, oggi ha annunciato il lancio del suo Team of Agents, la prima e completa forza lavoro di agenti AI del settore, creata appositamente per fornire ai dirigenti d'azienda informazioni di mercato sempre al corrente per il processo decisionale strategico. Il Team of Agents di CB Insights in espansione parte da 11 agenti specializzati che lavorano a ciclo continuo per individuare analisi, tradurre dati proprietari in azioni e velocizzare la presa di decisioni intelligenti, mettendo a disposizione quel livello di intelligence esterna necessario alle imprese per competere efficacemente in comparti quali lo sviluppo aziendale, gli investimenti, le partnership, go to market (GTM) e intelligence competitiva.

Fonte: Business Wire

