Kinaxis e gli Ottawa Senators rinnovano la partnership, unendo la regione della capitale nazionale

Il focus dell’audace partnership è sull’elevare la presenza del brand e l’impatto della comunità

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, annuncia la sigla di una rinnovata partnership triennale con gli Ottawa Senators e la loro affiliata AHL, i Belleville Senators. Questa collaborazione è stata concepita per amplificare la visibilità del marchio Kinaxis, rafforzare le radici della comunità e creare esperienze indimenticabili sia per i clienti attuali e quelli potenziali sia per i dipendenti.

Kinaxis e i Senators, due organizzazioni con sede a Ottawa, promuovono la crescita professionale della gioventù e favoriscono un impegno significativo nella comunità. La partnership porterà inoltre al centro dell’attenzione il marchio Kinaxis su varie piattaforme ad alta visibilità – il cerchio centrale nel Canadian Tire Centre, gli anelli a LED e i pannelli digitali durante le partite in casa e in trasferta – assicurando una presenza molto efficace nel corso della stagione NHL.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita