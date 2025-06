Foresight raccoglie un seed round di 5,5 milioni di USD per portare i dati e l'IA unificati sul mercato privato

NEA guida l'investimento nella startup SaaS con sede a NYC per creare il primo livello di infrastruttura dati e IA per investitori, finanziatori e acquirenti di aziende private

SAN FRANCISCO e NEW YORK: Foresight, l'azienda software con sede a New York City con la missione di connettere il mercato privato tramite i dati, ha annunciato oggi la chiusura di un seed round di finanziamento da 5,5 milioni di USD, guidato da NEA con la partecipazione di KDX Ventures. In concomitanza al finanziamento, Madison Faulkner, un partner appartenente al team di investimento nella tecnologia di NEA, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione.

Fondata nel 2023, Foresight aiuta gli investitori, i finanziatori e gli acquirenti del mercato privato a utilizzare i dati per prendere decisioni finanziarie su aziende private.

Fonte: Business Wire

