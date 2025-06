HCL Group e UpLink lanciano la quarta edizione della Global Aquapreneur Innovation Challenge per dare impulso alla resilienza idrica

DELHI, India e TIANJIN, Cina: La multinazionale HCL Group e UpLink, un'iniziativa del Forum economico mondiale per le innovazioni nelle prime fasi di sviluppo, hanno annunciato la quarta edizione della Aquapreneur Innovation Initiative, la Water Resilience Challenge. L'annuncio è stato dato in occasione dell'Annual Meeting of the New Champions tenutosi a Tianjin, in Cina. Le candidature sono aperte fino al 4 agosto 2025 e i vincitori verranno annunciati nel gennaio 2026. I primi 10 vincitori riceveranno un premio di natura economica per un totale di 1,75 milioni di CHF suddivisi tra gli innovatori premiati. Per informazioni dettagliate e per consultare i criteri di idoneità, visitare il sito: https://wef.ch/4kTNwHD

Date importanti Dal 25 giugno al 4 agosto 2025 Presentazione delle proposte Agosto 2025 Processo di revisione e selezione Gennaio 2026 Annuncio dei vincitori

L'Aquapreneur Innovation Initiative è una collaborazione quinquennale da 15 milioni di CHF tra UpLink, HCL Group e il team Food and Water del Forum economico mondiale, volta alla creazione di un ecosistema di innovazione per l'acqua dolce unico nel suo genere.

Fonte: Business Wire

