Experian rafforza le sue capacità antifrode grazie a dati approfonditi sull’identità forniti da Mastercard

La partnership combina gli strumenti di prevenzione delle frodi e di verifica dell’identità sviluppati da Mastercard con Experian Ascend Platform per accelerare i processi decisionali e migliorare la soddisfazione dei clienti

COSTA MESA, California: Experian oggi ha annunciato l’integrazione della tecnologia Mastercard di prevenzione delle frodi e di verifica dell’identità in Experian Ascend Platform™. Questa collaborazione consentirà la verifica integrata, sicura ed efficiente dell’identità per gli oltre 1.800 clienti Experian in molteplici settori – servizi finanziari, automotive, sanitario e marketing digitale – per prevenire più agevolmente le frodi e la criminalità informatica.

Una funzione essenziale delle soluzioni Experian antifrode e di assicurazione dell’identità – la verifica dell’identità – svolge un ruolo essenziale nella prevenzione delle frodi e della criminalità informatica.

Fonte: Business Wire

