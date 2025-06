Il sistema bancario Minna Bank interamente basato sul cloud sarà fornito esternamente per la prima volta a MUFG Bank

Prima fornitura del sistema bancario centrale sviluppato da Zerobank Design Factory

TOKYO: Minna Bank ha annunciato che il sistema bancario interamente basato sul cloud, sviluppato e gestito da Zerobank Design Factory (ZDF), un’affiliata di Fukuoka Financial Group, in collaborazione con Accenture e operativo su Google Cloud, è stato prescelto come sistema centrale per la banca digitale appena creata da MUFG Bank.

Nel 2022 ZDF ha annunciato che prevedeva di offrire il sistema a istituti finanziari sia locali sia globali nonché a enti non finanziari che desiderano iniziare a offrire servizi bancari.

Fonte: Business Wire

