SBC Medical partecipa al Russell 3000® Index

IRVINE, California: SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), franchise globale e fornitore di servizi per cliniche estetiche, è stato aggiunto come membro del Russell 3000® Index, con effetto dopo l'apertura del mercato statunitense il 30 giugno, nell'ambito della ricostituzione degli indici Russell 2025.

La partecipazione al Russell 3000® Index, che rimane in vigore per un anno, comporta l'inclusione automatica nel Russell 1000® Index a grande capitalizzazione o nel Russell 2000® Index a bassa capitalizzazione nonché negli indici di tipo growth e value adeguati.

Gli indici Russell vengono ampiamente impiegati dai gestori degli investimenti e istituzionali per i fondi indicizzati e come benchmark per strategie di investimento attive.

Fonte: Business Wire

