Creato il logo per il "Japan Creator Support Fund" a sostegno del successo globale della prossima generazione di creatori e artisti giapponesi

Il sito web globale in lingua inglese verrà lanciato lunedì 30 giugno 2025

TOKYO: Il Japan Arts Council (Presidente: Mariko Hasegawa), con il finanziamento dell'Agenzia giapponese per gli affari culturali, ha istituito il Japan Creator Support Fund per sostenere i progetti che promuovono l'opera di diversi creatori e artisti in Giappone e per sostenere il miglioramento delle funzioni delle strutture culturali. Siamo lieti di annunciare che il logo del fondo è già stato creato e che il sito web globale in lingua inglese, che promuove questo progetto all'estero, è stato lanciato ufficialmente lunedì 30 giugno 2025.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita