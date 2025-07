Transition Industries sigla un accordo strategico per il progetto Pacifico Mexinol, il maggior stabilimento chimico mondiale indipendente a emissioni di carbonio ultraridotte

Il progetto Pacifico Mexinol, uno stabilimento produttivo di metanolo a emissioni di carbonio ultraridotte da 6.130 tonnellate al giorno, del valore di oltre 3,3 miliardi di dollari USA, sarà ubicato nei pressi di Topolobampo, Ahome, Sinaloa.

Una volta operativo, nel 2029, Pacifico Mexinol diventerà il maggior impianto produttivo chimico autonomo a emissioni di carbonio ultraridotte al mondo.

CITTÀ DEL MESSICO: Transition Industries LLC, sviluppatore nordamericano di progetti relativi a metanolo e idrogeno verde a zero emissioni di carbonio su scala mondiale, ha organizzato un evento per la firma di un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) con il consorzio di Samsung E&A Co., Ltd.

Fonte: Business Wire

