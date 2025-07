SS&C Blue Prism nominata leader RPA del Gartner® Magic Quadrant™ per il settimo anno consecutivo

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi che SS&C Blue Prism è stata riconosciuta come Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per l'automazione robotica dei processi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/07/2025