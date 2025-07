Celero Ventures apre un fondo d’investimento allo stadio iniziale da 25 milioni di dollari a investitori che desiderano appoggiare la nuova generazione di software house europee

LONDRA: Celero Ventures, una nuova società di venture capital fondata dagli operatori software di lunga esperienza Dave Wyatt e Nick Cochran, sta aprendo il suo fondo d’investimento di esordio da 25 milioni di dollari per investire in start-up allo stadio iniziale britanniche ed europee. Il fondo, già sottoscritto al 25 %, è pensato per imprese nella fase di finanziamento pre-seed o seed che stanno creando l’infrastruttura dati e IA di nuova generazione.

Celero Ventures, che ha sede a Londra, sta invitando soci accomandanti a unirsi alla sua mission – appoggiare fondatori di imprese tecniche eccezionali e accelerarne il percorso verso una crescita scalabile e adatta al mercato.

Wyatt e Cochran vantano una rara combinazione di esperienza approfondita go-to-market e leadership di start-up.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita