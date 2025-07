AdaCore e CodeSecure si fondono per formare una società globale che offra soluzioni integrate di tutela e sicurezza del software

NEW YORK: AdaCore, azienda fornitrice di strumenti per lo sviluppo di software per sistemi mission-critical e la società di sicurezza integrata del software CodeSecure, oggi hanno annunciato un accordo definitivo di fusione. La fusione crea una società unificata impegnata nella promozione della sicurezza del software, della tutela e dell'affidabilità in settori critici.

La fusione unisce due portafogli altamente complementari: la competenza di AdaCore nello sviluppo di software ad alta integrità per applicazioni nei settori militare, aerospaziale e automobilistico, e le soluzioni di test di sicurezza delle applicazioni di CodeSecure, comprese capacità analitiche statiche avanzate che identificano e mitigano le vulnerabilità nei sistemi integrati.

Franco Gasperoni, attuale CEO di AdaCore, assumerà l'incarico di CEO della nuova società risultante dalla fusione.

Fonte: Business Wire

