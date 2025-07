Access Advance dà il benvenuto a vari leader tecnologici globali come licenziatari e concessori di licenze nel nuovo pool di brevetti per la distribuzione di video

BOSTON: Access Advance LLC (“Advance”) oggi ha annunciato il gruppo inaugurale di licenziatari e concessori di licenze per il suo pool di brevetti per la distribuzione di video (“VDP”), segnando una pietra miliare nella rapida adozione del programma sul mercato dopo l’annuncio di gennaio. La partecipazione di importanti aziende globali molto interessate alle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video dimostra il forte supporto nel settore per la soluzione completa di concessione in licenza che copre tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1.

Il gruppo VDP ha attratto con successo l’attenzione di un primo gruppo di licenziatari/concessori di licenze – ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo e Tencent. Questo rappresenta l’inizio di ciò che Access Advance si aspetta: la diffusa adozione tra fornitori di contenuti in streaming che desiderano una concessione in licenza semplificata delle tecnologie codec. La partecipazione dei licenziatari fornisce accesso immediato al vasto portafoglio di brevetti e assicura i vantaggi derivanti dalla struttura di determinazione dei prezzi a livelli fissi progettata ai fini della scalabilità per le dimensioni di ciascuna particolare impresa.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo e Tencent come primo gruppo di licenziatari/concessori di licenze del pool VDP. Il loro impegno verso il programma VDP dimostra il valore pratico del nostro approccio completo e il fatto che il programma VDP raggiunge un perfetto compromesso tra titolari e implementatori di brevetti”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Questo importante traguardo mostra che il programma VDP sta mantenendo la sua promessa – offrire semplicità e prevedibilità per i distributori di video online, che potranno così concentrarsi sull’innovazione e sull’erogazione dei contenuti anziché su complesse trattative riguardanti i brevetti”.

Il pool VDP ha inoltre confermato un vasto gruppo di concessori di licenze, che rappresenta un solido e sostanziale portafoglio di brevetti essenziali standard per le tecnologie codec video, il che posiziona il pool per fornire ampia copertura della proprietà intellettuale per i servizi di streaming video. Questo gruppo iniziale di titolari di brevetti consiste dei seguenti leader tecnologici di fama mondiale le cui innovazioni sono fondamentali per la moderna infrastruttura dello streaming video:

BlackBerry Limited

ByteDance

Dolby International AB

Dolby Laboratories, Inc.

Electronics and Telecommunications Research Institute

Ewha University-Industry Collaboration Foundation

Hangzhou Boyun Technology Co., Ltd.

HFI Innovation Inc.

Hyundai Motor Company

IBEX PT Holdings

IDEAHUB Inc.

Intellectual Discovery Co., Ltd.

JVCKENWOOD Corporation

Kia Corporation

Koninklijke Philips N.V.

KT Corporation

Kuaishou Technology

Kwangwoon University, Industry-Academic Collaboration Foundation

LX Semicon Co., Ltd

Mitsubishi Electric Corporation

NEC Corporation

NTT DOCOMO, Inc.

OP Solutions, LLC

SK Telecom Co., Ltd.

Tencent America LLC

University-Industry Cooperation Foundation of Korea Aerospace University

University-Industry Cooperation Group of Kyung Hee University

V-Nova Limited

XRIS Corporation

Il nome di un ulteriore concessore di licenza sarà rivelato tra poco

Il nome di un ulteriore concessore di licenza sarà rivelato tra poco

“La notevole partecipazione di importanti player del settore e titolari di brevetti convalida il nostro approccio e dimostra che il programma VDP è la soluzione preferita per le esigenze del mercato di una soluzione per la concessione di licenze unificata che bilanci l’interesse dei titolari e degli implementatori di brevetti”, aggiunge Moller. “Questi concessori di licenze portano non solo portafogli di brevetti essenziali ma anche la credibilità e le dimensioni necessarie per fare del pool VDP la destinazione preferita per la concessione di licenze per i fornitori di video in streaming in tutto il mondo”.

L’annuncio giunge in un momento in cui il settore cerca sempre di più di concedere in licenza brevetti codec video ai fornitori di contenuti in streaming, che si sono avvantaggiati significativamente dell’uso di tecnologie codec video efficienti e brevettate. L’approccio attuato da Access Advance mira a offrire vasto accesso a tecnologie brevettate mentre promuove l’innovazione continua nelle tecnologie codec video.

Access Advance sta completando vari accordi con numerosi altri concessori di licenze e licenziatari. Ulteriori annunci seguiranno nei prossimi giorni e settimane. Inoltre la struttura dei prezzi del pool VDP è stata pubblicata sul sito web Access Advance ( https://accessadvance.com/vdp-pool-royalty ). Access Advance incoraggia tutti i distributori di video tramite Internet e i titolari di brevetti a saperne di più sul programma, compresi incentivi e sconti disponibili, inviando un’e-mail a licensing@accessadvance.com.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 25.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool VDP, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita