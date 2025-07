Disponibilità di Gogo Galileo HDX sui jet Cessna modello Citation

Previsto l'ottenimento della certificazione supplementare FAA entro la fine del 2025

WICHITA, Kan.: Textron Aviation Inc., un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato la disponibilità di Gogo Galileo HDX per l'installazione aftermarket sui jet Cessna Citation dopo l'ottenimento della certificazione supplementare (STC, Supplemental Type Certification), che secondo le previsioni sarà rilasciata dalla Federal Aviation Administration (FAA) alla fine del 2025. La soluzione Low Earth Orbit (LEO) consente ai clienti di usufruire di una delle migliori esperienze possibili di connettività in volo e di aviazione, indipendentemente dalla destinazione dei loro voli.

Proponendo Gogo Galileo HDX come aggiornamento aftermarket, il team di supporto di Textron Aviation garantisce ai clienti i vantaggi di una soluzione di connettività globale con performance affidabili.

Fonte: Business Wire

