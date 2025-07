LevelBlue acquisirà Trustwave, diventando così il più grande fornitore specializzato di servizi di sicurezza gestiti

LevelBlue rafforza i servizi gestiti di rilevamento e risposta leader sul mercato con capacità di IA all'avanguardia, aggiungendo al contempo le prestigiose autorizzazioni FedRAMP e StateRAMP

DALLAS: LevelBlue, un leader globale nei servizi di sicurezza gestiti (MSS) su base cloud, alimentati dall'intelligenza artificiale, ha firmato un accordo definitivo per acquisire Trustwave, un fornitore globale di cybersicurezza e servizi gestiti di rilevamento e risposta (MDR) dal MC2 Security Fund (MC2 ), un fondo di private equity sponsorizzato da The Chertoff Group, società di consulenza per la sicurezza e la crescita di fama internazionale. Questa acquisizione strategica completa il recente accordo di LevelBlue per rilevare l'attività di consulenza per la cybersicurezza di Aon, già nota come Stroz Friedberg, e rafforzare ulteriormente la leadership di mercato dell'azienda, unendo due fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP, Managed Security Service Providers) per offrire risultati di cybersicurezza senza precedenti attraverso una suite di servizi completa e ampliata, progettata per essere all'avanguardia sull'orizzonte delle minacce in rapida evoluzione.

Fonte: Business Wire

