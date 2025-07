Andersen Consulting collabora con Mercurial Minds per migliorare le capacità di trasformazione digitale

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia le sue capacità nella fornitura di soluzioni basate sulla tecnologia con l'aggiunta della società collaboratrice Mercurial Minds (M.M.), un'azienda incentrata sulla trasformazione digitale, sull'intelligenza artificiale e sulla consulenza informatica con sede in Pakistan.

Fondata nel 2013, M.M. propone una suite di servizi ideati per aiutare le organizzazioni a evolversi e scalare, compresi la loro strategia di trasformazione digitale, i servizi di IA, la consulenza informatica e lo sviluppo di solide esperienze mobili e di utenti del web. L'azienda offre soluzioni end-to-end, definendo mappe guidate dai dati, progettando l'automazione intelligente e fornendo esperienze sicure e scalabili di telefonia mobile e di web, su misura per le aziende che mirano a migliorare la connettività e sbloccare informazioni in tempo reale. M.M. serve una gamma diversificata di industrie, con una concentrazione sui settori finanziario, delle telecomunicazioni e su altre industrie che utilizzano grandi quantità di dati.

“Questa collaborazione è un catalizzatore”, ha dichiarato Nabeel Saiyer, CEO di M.M. “Il nostro obiettivo è definire sistemi senzienti che apprendono e si adattano costantemente. La collaborazione con Andersen Consulting accelera quella missione e ci consente di creare valore aziendale a velocità senza precedenti”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “M.M. è un'azienda orientata al futuro, incentrata sull'esecuzione, con una tradizione di fornitura di risultati reali in ambienti dinamici e complessi. La loro aggiunta sottolinea il nostro impegno a realizzare un'organizzazione globale multidimensionale per rispondere alla domanda crescente di soluzioni integrate, tecnologicamente abilitate e orientate ai risultati”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

