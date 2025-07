LTIMindtree lancia GCC-as-a-Service

Un'offerta integrata, alimentata dall'IA con profonde competenze nel settore per promuovere la crescita e la trasformazione

WARREN, N.J. e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, oggi ha introdotto il suo GCC-as-a-Service. I servizi sono destinati a organizzazioni che potrebbero impostare GCC, scalare quelli esistenti per ottimizzare i costi e creare valore aggiunto. Il catalogo comprende una gamma di servizi Build, Operate, Transform and Transfer (Creazione, Gestione, Trasformazione e Trasferimento), che offrono ai clienti l'opzione di scegliere ciò di cui hanno bisogno.

Le proposte commerciali di GCC-as-a-Service sono progettate in base ai posti o al servizio per assicurare l'ottimizzazione dei costi e la realizzazione di valore. Le Talent Solutions di LTIMindtree, parte dei nostri Build Services consentono ai clienti l'assunzione efficiente di talenti pronti per l'attività fin dal primo giorno attraverso il suo ecosistema interno di acquisizione di talenti potenziato dall'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

