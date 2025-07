Versicherungskammer, la più grande compagnia assicurativa pubblica tedesca, seleziona Clearwater Analytics per operazioni di investimento scalabili

BOISE, Idaho e CHICAGO e NEW YORK e MONACO e FRANCOFORTE SUL MENO, Germania: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, ha annunciato oggi che il Versicherungskammer Group ha selezionato la piattaforma di Clearwater Analytics per gestire le sue funzioni di middle, back office e di rischio.

La decisione si basa su una revisione approfondita del modello operativo iniziata nel 2024, seguita da un processo di selezione strutturato per identificare un partner strategico. La rigorosa valutazione sottolinea la necessità di intraprendere un cambiamento, in risposta agli sviluppi di mercato e ai cambiamenti demografici che impongono una maggiore agilità, trasparenza ed efficienza. Con l'adozione della moderna piattaforma cloud-based di Clearwater, Versicherungskammer otterrà analisi di dati avanzate e in tempo reale per rafforzare il processo decisionale di investimento e generare prestazioni migliorate.

Fonte: Business Wire

