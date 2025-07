L&T Technology Services scelta da TRATON GROUP come partner strategico di ingegneria nella trasformazione globale di ricerca e sviluppo

La collaborazione pluriennale nel segmento Mobility di LTTS promuoverà le sinergie, l'elettrificazione e l'innovazione della piattaforma per il TRATON GROUP

SÖDERTÄLJE, Svezia e BANGALORE, India: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), oggi ha annunciato di essere stata scelta dal TRATON GROUP, uno dei principali produttori al mondo di veicoli commerciali, come partner strategico di ingegneria. Questa collaborazione nel segmento Mobility di LTTS supporterà la prospettiva di TRATON di creare una piattaforma unificata, a prova di futuro per lo sviluppo di prodotti che offre scalabilità, rapidità e soluzioni di mobilità sostenibile in tutto il mondo.

TRATON sta ridefinendo il suo ecosistema di R&S globale per sbloccare sinergie tra i marchi, ampliando la quota di veicoli elettrici a batteria in linea con i suoi obiettivi di redditività e sostenibilità per il 2029.

Fonte: Business Wire

