SE Labs Award rafforza la reputazione di NetApp come il sistema di archiviazione più sicuro del pianeta

NetApp vince il 2025 SE Labs Award for Enterprise Data Protection

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastruttura intelligente dei dati, oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta per le sue straordinarie prestazioni in ambito di cybersicurezza agli SE LABS ® Awards 2025. NetApp ha vinto il 2025 SE Labs Award for Enterprise Data Protection, il riconoscimento per la protezione dei dati aziendali, convalidando la reputazione di NetApp come il sistema di archiviazione più sicuro del pianeta.

Questo riconoscimento come vincitore di un 2025 SE Labs Award è un risultato dell'eccezionale innovazione di NetApp nella resilienza informatica per fornire la NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) (Protezione autonoma da ransomware con intelligenza artificiale), testata e convalidata da SE Labs.

Fonte: Business Wire

