La tecnologia n. 1 al mondo di Seoul Semiconductor mira ai mercati degli EV e dei veicoli autonomi

Seoul Semiconductor, azienda n. 1 al mondo per la retroilluminazione a LED, inizierà a maggio la fornitura di mini LED per schermi automobilistici

WICOP Mini No-Wire, No-Lens, No-Package supera l’OLED per luminosità, prestazioni cromatiche ed economicità

SEUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), la società n. 1 al mondo nel settore della retroilluminazione a LED, ha annunciato il 2 luglio che la sua tecnologia proprietaria No-wire, WICOP, viene fornita al mercato dell’automotive sotto forma di display a Mini LED già da maggio. Come tecnologia LED No-wire, WICOP ha già provato le sue prestazioni in varie applicazioni, tra cui smartphone, TV, illuminazione e lampade nel settore automotive.

Fonte: Business Wire

