Maisa, start-up europea creata un anno fa, figura insieme a Google e Amazon nel prestigioso elenco di vendor di agenti IA presente nei report Gartner sulla ricerca negli Stati Uniti al top a livelli globali

- Per la prima volta una start-up spagnola è stata inserita nell’elenco grazie ai suoi ‘lavoratori digitali’ resistenti alle allucinazioni, i primi nel settore

- La start-up nel settore IA è uno dei due vendor europei di agenti IA che figurano nel report Gartner contenente gli elenchi Hype Cycle per l’intelligenza artificiale e Hype Cycle per il futuro del lavoro

SAN FRANCISCO e VALENCIA, Spagna: Maisa, una stella nascente nel settore dell’IA aziendale, è stata inserita dall’importante società di consulenza e ricerca globale Gartner nell’elenco dei vendor principali per lo sviluppo di agenti IA affidabili.

L’inclusione negli elenchi Gartner 2025 Hype Cycle for AI e Hype Cycle for the Future of Work segna la prima volta che una start-up spagnola viene menzionata in questi importanti report.

Fonte: Business Wire

