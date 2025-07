IO Interactive annuncia la nomina di Olivier Perbet al ruolo di Direttore marketing e ricavi

COPENHAGEN, Danimarca: IO Interactive, software house e editore pluripremiato che ha creato il franchise HITMAN acclamato in tutto il mondo, annuncia la promozione di Olivier Perbet alla carica di Direttore marketing e ricavi (CMRO). In questo ruolo ampliato, farà capo a Olivier la responsabilità delle attività di marketing e dei ricavi in relazione al portafoglio dello studio – vendite fisiche e digitali, sviluppo del business e strategia di immissione dei prodotti sul mercato – mentre IOI entra in una nuova fase molto interessante di crescita.

Olivier si è unito a IO Interactive come Direttore marketing nel 2023, vantando oltre 20 di esperienza in molteplici settori – gaming, elettronica di consumo e intrattenimento. Da allora ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo delle capacità editoriali globali di IOI, supportando la creazione di IOI Partners e realizzando campagne straordinarie.

Sotto la leadership di Olivier, IOI recentemente ha celebrato vari traguardi importanti con HITMAN World of Assassination – superando gli 80 milioni di giocatori in tutto il mondo – e con l’annuncio coronato dal successo di 007 First Light, che ha catturato l’attenzione mondiale come una storia reimmaginata delle origini di James Bond.

Nel nuovo ruolo di CMRO, Olivier allineerà tutte le funzioni alla base dei ricavi – marketing, vendite, partnership relative al brand e strategia commerciale – rafforzando la posizione di IOI come editore e studio indipendente nel gaming.

“ Abbiamo scoperto che anziché un ampliamento dei livelli direttivi, unificare le funzioni di direttore marketing e direttore ricavi è essenziale per il successo”, spiega Hakan Abrak, amministratore delegato IO Interactive. “ La combinazione della creatività di Olivier per quanto riguarda il brand, e delle sue capacità commerciali è perfetta per questo nuovo ruolo. Il suo pensiero strategico e le sue capacità direttive sono stati fondamentali per plasmare la visione di IOI e guardo con fiducia ai risultati che potremo conseguire con lui in questo ruolo ampliato” .

Olivier esprime così il suo ottimismo riguardo al compito che lo attende:

“ IOI attraversa un momento incredibilmente interessante nel suo cammino. Sono soddisfatto di potermi impegnare in questo nuovo ruolo e continuare a sviluppare il business sulla scia dei risultati positivi finora ottenuti grazie a HITMAN, 007 First Light, Project Fantasy e IOI Partners. Poiché siamo uno studio indipendente, abbiamo una capacità unica di eseguire strategie a lungo termine, stringere partnership significative e connetterci con milioni di giocatori in modi autentici. Guardo con fiducia all’opportunità di aiutare IPI a raggiungere nuove vette nei prossimi anni”.

