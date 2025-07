L'IA "KAORIUM" di SCENTMATIC debutta al lancio del profumo THAMEEN al Selfridges di Londra

LONDRA: SCENTMATIC Inc., un leader nella digitalizzazione del profumo, ha presentato KAORIUM, il suo sistema di trasformazione del profumo in linguaggio durante l'evento di lancio del nuovo prodotto THAMEEN Fragrance. Il prestigioso evento si è svolto dal 5 all'11 giugno 2025, ai grandi magazzini Selfridges di Londra, Regno Unito.

Espansione globale: KAORIUM stabilisce la presenza in UK

L'Europa è alla guida del mercato globale dei profumi, con un fatturato di 2,82 miliardi di dollari previsto per il Regno Unito entro il 2033. A riconoscimento di questa tendenza, SCENTMATIC sta rapidamente ampliando la sua presenza internazionale. Nel maggio 2024, SCENTMATIC ha aperto la sua controllata estera, KAORIUM, a Londra, nominando il nuovo CEO, l'esperto del settore Ben Yanoushek. Le attività ufficiali nel Regno Unito sono iniziate l'1 febbraio 2025, con il lancio del suo sito web dedicato: www.kaorium.com.

L'evento in occasione del lancio di "Florentine Diamond" ha offerto l'occasione di presentare KAORIUM

L'evento-occasione per il lancio di "Florentine Diamond" per il brand di lusso THAMEEN Fragrance è servito da prova iniziale di KAORIUM. Tenutosi in un'area prestigiosa del reparto cosmesi di Selfridges, l'evento ha attratto molti visitatori. Il primo giorno, una colazione speciale per i professionisti e gli influencer del settore alla "Brasserie of Light" di Selfridges, ha permesso agli ospiti di provare direttamente KAORIUM con sessioni individuali.

SCENTMATIC rimane dedicata a dimostrare la capacità innovativa di KAORIUM di unire profumi e linguaggio, esaltando le esperienze sensoriali a livello nazionale e internazionale.

Informazioni su THAMEEN Fragrance

THAMEEN, un brand di profumi di nicchia con sede nel Regno Unito, significa "prezioso" in arabo. Ispirato ai gioielli rari, l'azienda crea Estratti di profumi lussuosi e duraturi partendo da ingredienti di altissima qualità attentamente selezionati.

Cos'è "KAORIUM"?

KAORIUM è il sistema di intelligenza artificiale di SCENTMATIC che traduce reciprocamente fragranza e linguaggio. Visualizza le impressioni sfuggenti dei profumi con le parole e identifica i profumi associati a determinate parole. Questa esperienza unica stimola entrambi gli emisferi cerebrali, sbloccando nuove sensibilità. Il potenziale di KAORIUM si estende ai settori della profumeria, dell'istruzione, della ristorazione e dello shopping, creando diverse opportunità commerciali.

SCENTMATIC Inc.

Fondata nel 2019, SCENTMATIC è un collettivo di progettazione commerciale incentrato sul concetto di "digitalizzazione dell'olfatto". Attraverso il profumo e il linguaggio, mira ad evolvere la sensibilità umana e innovare varie industrie aggiungendo valore emotivo alle esperienze.

Rappresentante: Toshiharu Kurisu

Sede del Direttore rappresentante: 3F, 4-22-7 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Giappone

URL: https://scentmatic.co.jp

Fonte: Business Wire

