MiLi si prepara al Prime Day di Amazon con offerte esclusive su MiTag Duo e LiTag Duo per accessori da viaggio: sconti fino al 30%

SHENZHEN, China: In occasione del Prime Day, dall'8 all'11 luglio, MiLi lancia la sua più grande promozione estiva con sconti imperdibili su tutti i localizzatori Bluetooth. Le offerte, valide in tutta Europa e Nord America, sono ideali per viaggiatori, proprietari di animali domestici e professionisti sempre in movimento. Approfitta dei multipack per risparmiare ancora di più.

Cosa aspettarsi da MiLi durante il Prime Day

Prodotti in promozione: MiTag Duo e LiTag Duo (compatibili con Apple Find My e Google Find My Device)

In evidenza: Le offerte early bird in Europa e Nord America mostrano già sconti fino al 30% su pacchetti bundle! Acquista il pack da 4 pezzi (MiTag Duo e LiTag Duo) per approfittare di ribassi ancora più vantaggiosi.

Consegna senza interruzioni in 12 store europei e nordamericani

Grazie alla rete logistica di Amazon, i membri Prime nel Regno Unito (Inghilterra), Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Svezia, Turchia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Giappone, Stati Uniti e Canada potranno usufruire della consegna in giornata o entro il giorno successivo. MiLi ha sincronizzato l'inventario in tutti e 12 i centri logistici locali per garantire la disponibilità costante di ogni variante colore e combinazione di prodotto durante tutta la durata dell’evento.

“Il Prime Day non è solo una promozione: è il momento in cui milioni di viaggiatori scelgono gli strumenti che li accompagneranno per i prossimi 12 mesi”, dichiara Andy Wang, il Direttore Vendite di MiLi. “Che si tratti di proteggere la propria borsa con MiTag o di inserire LiTag nel bagaglio, siamo entusiasti di offrire la tranquillità del tracciamento in tempo reale a sempre più clienti in Europa e Nord America, con i prezzi migliori dell’anno.”

Informazioni chiave sul Prime Day 2025

Date: dall'8 all'11 luglio

Accesso: Offerte riservate esclusivamente agli abbonati Prime. I nuovi utenti possono attivare una prova gratuita di 30 giorni per partecipare.

Informazioni sui prodotti

MiTag Duo

MiTag Duo è un localizzatore tascabile per chiavi, borse o valigie, pensato per eliminare definitivamente il problema degli oggetti smarriti. Compatibile con Apple Find My e Google Find My Device, ti avvisa quando perdi qualcosa, mostra la posizione in tempo reale e riproduce un segnale acustico ad alto volume se l’oggetto è nelle vicinanze. Dotato di batteria sostituibile con durata di un anno, resistenza all’acqua certificata IP67 e configurazione rapida tramite tocco, è la soluzione ideale per tenere sotto controllo gli oggetti essenziali.

LiTag Duo

LiTag Duo racchiude la tecnologia di tracciamento avanzata di MiTag in un design compatto, che si aggancia perfettamente ai portachiavi AirTag e agli accessori Apple; inoltre, è dotato di un supporto per AirTag. Può essere localizzato tramite Apple Find My o Google Find My Device — fino a 150 metri di distanza — oppure tramite assistente vocale. Oltre al tracciamento oltre il raggio Bluetooth, supporta la condivisione della posizione con amici e protegge i tuoi dati con crittografia end-to-end. Con resistenza IP67 e batteria sostituibile con autonomia annuale, LiTag Duo è progettato per accompagnarti ovunque. La confezione include un supporto per AirTag.

L'unica differenza tra MiTag Duo e LiTag Duo è la dimensione

MiTag Duo: 3.8 x 3.8 x 0.9 mm

LiTag Duo: 3.2 x 3.2 x 0.8 mm (uguali ad AirTag)

Chi è MiLi

Fondata nel 2003, MiLi unisce design minimalista e tecnologia wireless avanzata per creare accessori pensati per risolvere le sfide quotidiane del viaggiatore moderno, come bagagli smarriti o chiavi dimenticate. I prodotti MiLi sono certificati per le reti Apple Find My e Google Find My Device, e sono distribuiti in oltre 50 Paesi tramite il sito Shopify (www.mili-shop.com), store Amazon, oltre 100 compagnie aeree e una rete selezionata di partner retail.

