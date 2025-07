Nakiki SE programma un riallineamento strategico verso una strategia di tesoreria in Bitcoin "pura"

- L'obiettivo è la realizzazione di un portafoglio di Bitcoin

- In programma il cambiamento del nome e delle misure di capitale

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania: Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) ha in programma un riallineamento strategico nell'obiettivo di trasformarsi nella prima società tedesca quotata in Borsa con una strategia di strategia di tesoreria in Bitcoin "pura"; per "strategia di tesoreria in Bitcoin" si intende la focalizzazione degli investimenti aziendali in Bitcoin. Il percorso verso la realizzazione di un portafoglio in Bitcoin è stato delineato in data odierna, a seguito di discussioni con potenziali investitori, banche di collocamento ed esperti del settore. Nel corso dell'assemblea generale degli azionisti, prevista per il secondo semestre del 2025, sarà proposto il cambio del nome e un riavvicinamento agli obiettivi aziendali.

Fonte: Business Wire

