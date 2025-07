TH Global Capital firma 4 importanti accordi di M&A in Australia in 4 mesi, compresa la cessione di The Missing Link a Infosys

SYDNEY: TH Global Capital, una premiata banca boutique di investimenti presente in 13 Paesi, ha firmato quattro accordi ad alto profilo nei primi quattro mesi del 2025, compresa la vendita di The Missing Link a Infosys per 120 milioni di dollari australiani. Questo segna la decima transazione transfrontaliera dell'azienda in Australia negli ultimi 18 mesi, consolidando la sua posizione come banca boutique di investimenti M&A mid-market preferita in Australia e Nuova Zelanda.

La vendita di The Missing Link a Infosys – The Missing Link, premiata azienda fornitrice di cybersicurezza e servizi informatici con sede a Sydney, si unirà a Infosys per offrire soluzioni di cybersicurezza e ampliare la presenza di Infosys in Australia.

Fonte: Business Wire

