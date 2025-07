Accelerare la crescita: Kevin Egan entra in ClickHouse come Chief Revenue Officer

SAN FRANCISCO: ClickHouse, leader nel settore dell'analisi in tempo reale, del data warehousing, dell'osservabilità e dell'IA/ML, ha annunciato oggi la nomina di Kevin Egan a Chief Revenue Officer (CRO). Con oltre due decenni di esperienza nella creazione e nella guida di organizzazioni di vendita aziendale presso Atlassian, Slack, Dropbox e Salesforce, Egan supervisionerà le funzioni globali di go-to-market di ClickHouse, in un contesto di crescita costante della domanda.

“Sono incredibilmente entusiasta di entrare a far parte di ClickHouse in un momento così cruciale”, ha dichiarato Egan. "Mentre le organizzazioni cercano di capire come competere e prosperare nell'era dell'IA, ClickHouse sta emergendo come il database de facto che alimenta le analisi scalabili e in tempo reale richieste dalle applicazioni di IA. Sono impaziente di costruire relazioni solide non solo con i clienti più lungimiranti, bensì anche con i nostri partner di canale e tecnologici, collaborando nell'ottica di aiutare le aziende a modernizzare la loro infrastruttura di dati e sbloccare risultati trasformativi grazie a questa tecnologia fondamentale."

Egan vanta un'esperienza diversificata nell'espansione di imprese fino a 1 miliardo di dollari e oltre. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Sales Officer presso Atlassian, supervisionando la strategia di vendita globale su un portafoglio di prodotti multipli. In precedenza ha svolto ruoli di leadership nelle vendite presso Salesforce, dove in dieci anni ha contribuito alla crescita globale delle aziende, e presso Dropbox, in cui ha svolto un ruolo chiave nell'espansione nei mercati aziendali, e presso Slack, guidando le vendite in Nord America.

La nomina di Egan avviene a seguito del round di finanziamento di serie C da 350 milioni di dollari di ClickHouse, con la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti, che ha portato la valutazione dell'azienda a 6,35 miliardi di dollari. L'investimento sostiene l'espansione di ClickHouse Cloud, il servizio completamente gestito dell'azienda, cresciuto di oltre il 300% nel corso dell'ultimo anno e che ora è a disposizione di più di 2.000 clienti in diversi settori, dal fintech ai trasporti, dai servizi al consumatore alla sanità.

Nel maggio 2025, ClickHouse ha ospitato la sua conferenza inaugurale per gli utenti, Open House, dove organizzazioni come Tesla, OpenAI e Anthropic hanno condiviso informazioni sui modi in cui utilizzano ClickHouse per analizzare petabyte di dati in tempo reale. L'evento ha rispecchiato la crescente presenza di ClickHouse in ambienti di produzione critici e su larga scala.

"Sono assolutamente entusiasta di lavorare nuovamente con Kevin. Conoscendolo da oltre 20 anni, la comprovata capacità di Kevin di espandere le vendite aziendali in aziende software leader lo rende una preziosa aggiunta al team di leadership nell'attuale fase di crescita in cui ci troviamo", ha riferito Aaron Katz, CEO di ClickHouse. "Eccelle nel coltivare relazioni di fiducia con i clienti, nel creare di team di livello mondiale e nel guidare movimenti go-to-market sostenibili. La sua esperienza è esattamente ciò di cui ClickHouse ha bisogno nella sua costante espansione e attività su più ampia scala".

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale alla scala necessaria. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

