Sconti imperdibili su telecamere smart e soluzioni per un ingresso smart: le offerte Prime Day di EZVIZ

HOOFDDORP, Paesi Bassi: In occasione del Prime Day, EZVIZ, nome di fiducia a livello internazionale nel settore della sicurezza domestica intelligente, presenta una selezione di offerte esclusive che permettono di proteggere la casa fin dall’ingresso. Per le famiglie che desiderano vivere in una casa sicura, questo è il momento di investire in una sicurezza domestica tanto avanzata quanto pratica e a portata di tutti.

Dall'8 all'11 luglio, è possibile approfittare delle offerte del Prime Day di EZVIZ su Amazon e scegliere fra le numerose proposte in offerta, tra le telecamere intelligenti più amate del marchio, i pacchetti sapientemente combinati e una gamma completa di prodotti per l'ingresso. Questi saldi a tempo limitato offrono l’opportunità di migliorare la protezione della propria casa, sia che si tratti di un vivace appartamento in città che di un'ampia villa familiare. Di seguito alcune tra le offerte più apprezzate:

C8c: Telecamera motorizzata per esterni (2 Bundle)

Ora €55,99, era €69,99

Chi desidera allargare il raggio d'azione della propria protezione può contare su una copertura completa e a tutto campo. Questo potente bundle abbina due telecamere C8c ad alte prestazioni, così da monitorare simultaneamente più ingressi o zone esterne, proteggendo anche gli angoli più nascosti. Grazie al tracciamento intelligente – supportato dall'intelligenza artificiale – e alle notifiche in tempo reale, è in grado di offrire una conoscenza immediata e affidabile di tutto ciò che accade nei dintorni.

CB8 Lite Kit: Telecamera motorizzata a batteria con pannello solare

Ora €69,99, era €99,99

Questo kit consente di godere di protezione attiva 24 ore su 24: la telecamera è alimentata da una batteria ricaricabile ad alta capacità e da un pannello solare incluso. La modalità Always-On Video garantisce un monitoraggio continuo, anche in aree remote o non collegate alla rete elettrica. Grazie alla risoluzione 2K+, la nitidezza è assicurata; inoltre, il dispositivo è dotato di rotazione motorizzata a 360° e di tracciamento intelligente. Il kit rappresenta una protezione completa e affidabile, che lavora ininterrottamente per mantenere la casa al sicuro.

CP4: Campanello senza fili con spioncino

Ora €119,99, fino a €163,99

Per gestire con sicurezza i visitatori, ovunque ci si trovi, questo campanello senza fili trasmette video nitidi e in tempo reale sia al monitor touch interno sia all'app EZVIZ, consentendo un accesso agevole alla porta di casa in qualsiasi momento. Le suonerie personalizzate e la possibilità di una comunicazione bidirezionale migliorano l'interazione, mentre gli avvisi attivati dal movimento garantiscono che nessun visitatore – o potenziale minaccia – passi inosservato.

Fonte: Business Wire

