Murata lancia il primo filtro ad alta frequenza al mondo che utilizza la tecnologia XBAR per le reti 5G e Wi-Fi 7 e quella futura 6G

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha annunciato l’inizio della produzione di massa e delle spedizioni commerciali del primo filtro ad alta frequenza al mondo che utilizza la tecnologia XBAR. Sviluppato grazie alla combinazione del know-how sul filtro a onda acustica superficiale proprietario di Murata e della tecnologia XBAR sviluppata dall’affiliata Murata Resonant Inc., questo dispositivo consente l’estrazione dei segnali desiderati mentre ottiene sia una bassa perdita di inserzione che una notevole attenuazione. Queste caratteristiche sono cruciali per le tecnologie wireless più recenti – 5G, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 – nonché per quelle emergenti 6G.

La domanda di comunicazioni ad alta frequenza affidabili continua a crescere in risposta all’implementazione diffusa del 5G e dello sviluppo in corso del 6G.

Fonte: Business Wire

