Thales rafforza la sua leadership nella connettività eSIM e IoT mediante una soluzione certificata ‘pronta all'uso’

In un periodo in cui miliardi di oggetti connessi stanno trasformando i vari settori, Thales ha conseguito un'essenziale certificazione di sicurezza per la sua soluzione eSIM, rafforzando la propria leadership nella gestione della connettività attendibile per l'Internet degli oggetti (IoT).

La certificazione, conferita dalla GSMA nell'ambito dello schema eSIM Security Assurance (eSA), segna una pietra miliare nel rendere possibili implementazioni IoT efficienti, sicure e su grande scala in vari settori – dei contatori intelligenti, sanitario e automotive.

Ciò posiziona Thales come un partner affidabile in grado di fornire protezione completa contro minacce informatiche avanzate – offrendo soluzioni per la sicurezza complete, dal chip al cloud, e garantendo la conformità a standard di sicurezza emergenti (per es., il Cyber Resilience Act del Parlamento europeo).

MEUDON, Francia: Entro il 2030 si prevedono oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT in tutto il mondo (GSMA Intelligence) e le aziende, in molteplici settori, devono far fronte a una spinta crescente a implementare dispositivi connessi alla scala necessaria – in sicurezza e con efficienza.

