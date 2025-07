Lancio globale di Hytera HyTalk MC 6.0, la piattaforma basata su standard 3GPP MCX

SHENZHEN, Cina: Hytera, fornitore globale leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni per le comunicazioni, ha annunciato il lancio a livello mondiale di Hytera HyTalk MC 6.0, la sua piattaforma a banda larga di nuova generazione per comunicazioni mission-critical, totalmente conforme allo standard 3GPP MCX Release 18. Parte integrante della strategia di comunicazione nativa convergente di Hytera, offre comunicazioni efficienti e sicure su rete cellulare LTE.

Hytera HyTalk MC 6.0 utilizza interfacce standard 3GPP e protocolli proprietari di Hytera per consentire un'integrazione profonda tra diverse tecnologie e fornitori. La piattaforma permette la mappatura in tempo reale tra la segnalazione di 3GPP MCX e Hytera DMR, e si interconnette con i sistemi Hytera TETRA, consentendo un percorso di migrazione fluido verso comunicazioni ricche di dati per istituti e utenti con esigenze mission-critical e business-critical.

Fonte: Business Wire

