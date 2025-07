Esri lancia una nuova esperienza di e-commerce per i dati demografici

Le aziende possono acquistare set di dati aggiornati e autorevoli che vanno dal censimento alla domanda del commercio al dettaglio

REDLANDS, Calif.: Per fornire ulteriormente a persone e aziende i dati demografici autorevoli di cui hanno bisogno, Esri, leader mondiale nella tecnologia per sistemi di informazione geografici (GIS), ha lanciato una nuova esperienza di e-commerce per i dati nell'Esri Store. Da one-stop shop per le informazioni affidabili e potenziate su persone e geografia, lo store di location data di Esri è progettato per rendere queste risorse più accessibili per gli utenti che si affidano ai dati spaziali.

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra nuova esperienza di e-commerce, rendendo più possibile che mai per i clienti accedere ai dati di cui hanno bisogno per prendere migliori decisioni”, ha dichiarato Rob Elkins, direttore della gestione prodotti di Esri.

Fonte: Business Wire

