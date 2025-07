Connettività versatile come il velivolo, internet ad alta velocità Starlink ora disponibile per Cessna Caravan

WICHITA, Kan.: Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato un'ulteriore soluzione di connettività internet ad alta velocità per il Cessna Citation Caravan a seguito del rilascio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) del Certificato di tipo supplementare (STC) di AeroMech per la connettività internet ad alta velocità di Starlink. STC di AeroMech utilizza la costellazione Starlink di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per offrire connettività più affidabile su terra, acqua e zone remote, potenzialmente non coperte dal tradizionale Wi-Fi in volo.

“Cessna Caravan è così versatile, può andare quasi ovunque, e Textron Aviation comprende l'importanza di fornire una soluzione di connettività in più località nelle quali vogliono recarsi i nostri clienti", ha dichiarato Brian Rohloff, vicepresidente senior, Assistenza Clienti.

Fonte: Business Wire

