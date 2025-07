Tigo Energy aggiunge il portafoglio di Adds Solar-Plus-Storage nella Repubblica Ceca per sfruttare il successo della tecnologia MLPE

La concessione della certificazione per il protocollo PPDS P4 consente di collegare alla rete elettrica tutta la gamma di inverter trifase EI e la suite di prodotti EI residenziali di Tigo per la connessione alla rete del secondo mercato principale nella UE dell'azienda.

CAMPBELL, California, e PRAGA: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o la "Società"), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, oggi ha annunciato che tutto il portafoglio di inverter trifase EI di Tigo ha superato con successo i test di certificazione per la conformità ai requisiti PPDS P4 nella Repubblica Ceca. La conformità a PPDS P4, la cui denominazione formale è Distribution System Operation Rules, Allegato 4, è un prerequisito per la connessione alla rete degli inverter solari nella Repubblica Ceca e ne convalida la compatibilità con le condizioni tecniche definite dalla Commissione europea e adottate dalle aziende di servizi pubblici locali.

Fonte: Business Wire

