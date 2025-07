Rigaku annuncia il lancio di STAvesta, un analizzatore termico realizzato su misura per lo sviluppo di materiali di nuova generazione

Supporta una vasta gamma di utenti – da quelli alle prime armi a utenti esperti – rispondendo a una varietà di esigenze

TOKYO: Rigaku Corporation, un’impresa del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; amministratore delegato: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”) ha iniziato le vendite in tutto il mondo di STAvesta, un analizzatore termico che misura simultaneamente il peso di un campione e la variazione del potere calorifico durante il riscaldamento. STAvesta risponde a una varietà di esigenze in diversi campi in cui sia necessaria un’analisi termica. Si prevede che sarà impiegato in una varietà di applicazioni di analisi dei materiali per lo sviluppo di caratteristiche avanzate e di materiali complessi.

Fonte: Business Wire

