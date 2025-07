Valorem Reply introduce il riconoscimento visivo basato su AI nelle fiere internazionali di Art Basel

TORINO, Italia: Valorem Reply, società del gruppo Reply specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali innovative basate su tecnologie Microsoft, ha collaborato con Art Basel – una delle principali fiere d’arte internazionali, con eventi a Basilea, Hong Kong, Miami Beach, Parigi e Qatar – per migliorare l’esperienza dei visitatori. Insieme a Microsoft, ha sviluppato Art Basel Lens, una funzionalità all’interno dell’app mobile Art Basel Companion che sfrutta il riconoscimento visivo per fornire informazioni in tempo reale sulle opere d’arte direttamente sugli smartphone dei visitatori, facilitando l’esplorazione e l’engagement con le opere esposte.

Grazie alla scansione di un’opera, i visitatori possono accedere a contenuti strutturati sull’artista, sulla galleria e sull’opera stessa. La funzionalità abilita una fruizione autonoma e fluida della fiera, permettendo agli utenti di interagire con le opere che più li colpiscono e di condividerle con facilità sui social media.

Valorem Reply ha guidato lo sviluppo della pipeline AI per il riconoscimento delle immagini, utilizzando Azure AI per addestrare e ospitare i modelli dedicati all’embedding e al ritaglio delle immagini, con il contributo di Concept Reply, un’altra società del gruppo Reply. L’identificazione delle corrispondenze visive è gestita da Azure AI Search, che si basa su un sistema di ricerca vettoriale. L’infrastruttura backend è stata realizzata tramite Azure App Service e Azure Functions per la gestione dei flussi di elaborazione delle immagini, e Azure Blob Storage per la gestione sicura e scalabile degli asset.

Dopo essere stata testata durante l'edizione di Miami Beach per valutarne le prestazioni in un contesto reale, la funzionalità è stata rilasciata per essere utilizzata nelle tappe di Basilea, Parigi, Hong Kong e Qatar, garantendo un’esperienza d’uso coerente in tutte le location.

Art Basel Lens introduce una dimensione digitale che accompagna e valorizza la visita, offrendo nuovi strumenti per esplorare e connettersi con l’arte.

Art Basel

Fondata da galleristi nel 1970, Art Basel è la principale piattaforma globale che mette in contatto collezionisti, gallerie e artisti. Le fiere di Art Basel a Basilea, Hong Kong, Parigi, Miami Beach e Qatar, insieme alle Online Viewing Rooms, sono una forza trainante nel supportare le gallerie e nel promuovere la carriera degli artisti. La loro pubblicazione The Art Market, realizzata in collaborazione con il Lead Partner UBS, testimonia l’impegno di Art Basel per una maggiore trasparenza del mercato dell’arte. Le Initiatives di Art Basel mirano a creare esperienze uniche guidate dagli artisti e a rafforzare le scene artistiche locali. artbasel.com

Valorem Reply

Valorem Reply, società del Gruppo Reply, è Microsoft Cloud Solutions Partner specializzata nella trasformazione delle aziende in imprese intelligenti e nel supporto alle organizzazioni non profit per il raggiungimento di risultati migliori grazie a soluzioni cloud native abilitate dall'intelligenza artificiale, all'attenzione a risultati strategici di business e al design user-led. Grazie ai team di professionisti, alla passione per il bene e alla potenza delle tecnologie Microsoft, Valorem Reply trasforma in modo sicuro e rapido il modo in cui i clienti fanno business. www.valoremreply.com

Fonte: Business Wire

