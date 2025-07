LambdaTest annuncia Smart Branching e Baseline Management per modernizzare i flussi di lavoro dei test visivi

SmartUI ora allinea i test visivi con pratiche di sviluppo dal mondo reale, eliminando la confusione di base e facilitando la QA visiva per tutti i team

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma ingegneristica di qualità su base GenAI, ha annunciato il rilascio di Smart Branching and Baseline Management di SmartUI , un grande passo avanti nei test visivi. Questo aggiornamento elimina gli ingorghi di lunga data causati da strategie di base obsolete e introduce un modo semplice e intelligente per consentire ai team dello sviluppo di gestire i test visivi in complessi flussi di lavoro Git.

I moderni team di sviluppo utilizzano branch di funzionalità, versioni di release e flussi di lavoro di hotfix; però la maggior parte degli strumenti di test visivi si basa ancora sui confronti con la main branch, risultando in errori irrilevanti e approvazioni che richiedono tempo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita