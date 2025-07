Clarity AI rileva ecolytiq ed espande ulteriormente le proprie soluzioni AI per la sostenibilità rivolte ai consumatori finali

L'acquisizione consente di ampliare l'offerta di Clarity AI, il leader di mercato nell'impegno per il clima, rivolta alle istituzioni finanziarie globali attive nel settore bancario al dettaglio e commerciale

NEW YORK: Clarity AI, tra le principali aziende tecnologiche e AI mondiali nel campo della sostenibilità, e una delle più premiate, oggi ha annunciato di aver rilevato ecolytiq, leader nelle soluzioni in-app per l'impegno climatico rivolte agli istituti finanziari e ai milioni di loro clienti di banche commerciali e al dettaglio di livello internazionale. Questa mossa strategica consolida ulteriormente la posizione di Clarity AI, azienda all'avanguardia e in rapida espansione nel settore tecnologico della sostenibilità, e ne rafforza il ruolo di leader nelle soluzioni di grande impatto basate sui dati, grazie a cui privati e organizzazioni possono compiere scelte più sostenibili.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita